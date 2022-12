Cairo, ricostruzione chiesa San Lorenzo: i lavori proseguono (FOTO)

Proseguono i lavori di ricostruzione della chiesa San Lorenzo di Cairo Montenotte. L'annuncio arriva dalla parrocchia con un post su Facebook: "Per Natale non sarà possibile, speriamo di poter rientrare a 'casa' per Pasqua".

La chiesa è inagibile dall'estate 2020, quando un incendio di origine doloso danneggiò il tetto e una parte della sagrestia. Era il 14 agosto, una data rimasta scolpita nella memoria della comunità cairese. L'intervento tempestivo da parte dei vigili del fuoco aveva scongiurato danni peggiori.

Le successive indagini dei carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte avevano portato all'individuazione del responsabile, un uomo di 44 anni.

"Per chi volesse contribuire ai lavori con un'offerta ecco l'iban: IT66K0538749331000047342679", concludono dalla parrocchia San Lorenzo.

Nel novembre 2021 le campane sono tornate a suonare dando alla cittadinanza una parvenza di normalità.