Wondershare UniConverter: un unico strumento per convertire, comprimere, modificare e masterizzare video

Il lavoro di un grafico, un pubblicitario o di chiunque si occupa di editing video è diventato molto più complesso. La tecnologia si evolve in continuazione e offre strumenti che consentono di personalizzare, modificare ed editare i video per renderli quanto più accattivanti e coinvolgenti possibili.

Tuttavia gestire tutti questi strumenti non è facile e anche il più esperto degli editor video può andare in difficoltà con una miriade di funzionalità a disposizione. E se ti dicessi che c’è un unico strumento che ti consente di convertire, comprimere, modificare video e masterizzare DVD in un unico posto?

Uno strumento del genere esiste davvero e si chiama Wondershare UniConverter, uno dei più preziosi alleati di grafici, creativi e chiunque abbia necessità di editare e personalizzare video. Questo software è compatibile anche per convertire audio o video su Mac, un vantaggio non da poco che ne aumenta l’appetibilità.

Le funzionalità di UniConverter come convertitore di video e audio per Mac

Alcuni creativi ed editor potrebbero aver bisogno di convertire i file AVI in mp4 sul sistema Mac. Magari hanno necessità di riprodurre i file AVI su iPhone, iPad o su qualsiasi altro dispositivo Mac. Non sempre però i file AVI sono compatibili con i dispositivi Mac, rendendone impossibile la fruizione.

Ed è qui che entra in gioco UniConverter, perfettamente in grado di convertire file AVI in mp4 con pochi clic. Considera che l’ultima versione di UniConverter supporta sia Apple Silicon che Intel, quindi è perfettamente funzionante per ogni necessità per una personalizzazione a 360°.

Con questo software puoi convertire i tuoi video AVI in mp4 e altri formati senza alcun problema. Vuoi migliorare l’effetto visivo? Nessun problema. A tua disposizione ci sono tantissime funzionalità come taglio, ritaglio, filigrana e tanto altro ancora. Inoltre è possibile anche la conversione in formati predefiniti per dispositivi specifici come Android, Apple, console di giochi e tanti altri ancora.

Puoi migliorare la tua esperienza video con straordinarie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Di seguito un rapido elenco delle funzioni più interessanti e innovative per realizzare un video creativo e di grande impatto visivo:

rimozione del rumore : rimuovi i rumori di sottofondo con l’aiuto della tecnologia AI;

: rimuovi i rumori di sottofondo con l’aiuto della tecnologia AI; rimozione vocale : rimozione della voce da ogni canzone;

: rimozione della voce da ogni canzone; editor di introduzione e chiusura in batch : aggiungi o rimuovi l’inizio e la fine in batch del video;

: aggiungi o rimuovi l’inizio e la fine in batch del video; reinquadratura automatica : auto-identifica le azioni video per riformularle per le diverse piattaforme social;

: auto-identifica le azioni video per riformularle per le diverse piattaforme social; ritratto AI : separa i ritratti video con l’intelligenza artificiale e cambia lo sfondo;

: separa i ritratti video con l’intelligenza artificiale e cambia lo sfondo; rimozione dello sfondo : rimuovi automaticamente lo sfondo dell’immagine;

: rimuovi automaticamente lo sfondo dell’immagine; editor di sottotitoli : crea sottotitoli personalizzati o scarica e modifica i file dei sottotitoli;

: crea sottotitoli personalizzati o scarica e modifica i file dei sottotitoli; smart trimmer : taglia automaticamente i video;

: taglia automaticamente i video; editor di filigrane: aggiungi o rimuovi filigrane di immagini e testo dai tuoi video.

Masterizzatore di DVD e CD

Le straordinarie funzionalità di UniConverter però non sono finite qui, dal momento che svolge perfettamente anche la funzione di convertitore WAV in mp3. Di seguito ecco gli step principali per convertire i file WAV in mp3 usando UniConverter per Mac: