Congresso Cgil Savona, Pasa: "Grande esercizio di democrazia e partecipazione, siamo il primo sindacato nel savonese"

Inizia con i congressi della Fiom e della Filctem di domani, martedì 13 dicembre, la fase congressuale di categoria della Cgil di Savona, un percorso che presso l’Aula Magna della Scuola Edile si concluderà il prossimo 18 e 19 gennaio con il congresso provinciale della Cgil Savona.

“Un grande esercizio di democrazia e partecipazione, con una prima fase fatta di assemblee nei luoghi di lavoro e nelle leghe dei pensionati che ha visto oltre 250 assemblee di base e circa 8 mila votanti", spiega il segretario provinciale Andrea Pasa.

"Un percorso che dimostra ancora una volta il radicamento della nostra organizzazione sul territorio savonese - prosegue - Siamo il primo sindacato in provincia in termini di iscritti e come numero di delegate e delegati. La nostra capacità di fornire ascolto e risposte concrete ai bisogni dei lavoratori, pensionati e disoccupati, è riconosciuto da migliaia di persone in tutto il territorio grazie al lavoro dei segretari delle nostre categorie in tutti i settori e del nostro sistema dei servizi".

"Dobbiamo miglioraci ancora, allargando il nostro raggio d’azione, aumentando il radicamento nei luoghi di lavoro e sul territorio, continuando le nostre battaglie per difendere e migliorare i diritti di chi lavora, di chi è in pensione e delle tante, troppe persone che un lavoro ancora non lo hanno - conclude Pasa - C’è bisogno di un'occupazione di qualità, più retribuita e sicura, nonché meno precaria".