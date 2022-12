La carcarese Daniela Lighean entra nei vigili del fuoco volontari di Ceva: "Bello sapere di poter aiutare gli altri"

Ottime notizie per la squadra dei vigili del fuoco volontari di Ceva che hanno dato il benvenuto a due nuove unità, che saranno fondamentali per rendere ancora più capillare l'azione sul territorio.

Si tratta di Daniela Lighean, 35 anni, residente a Carcare, in provincia di Savona e Federico Camilla, 41 anni, di Vicoforte. E' soprattutto la passione e la voglia di mettersi a disposizione per la comunità che li ha spinti a diventare volontari per i vigili del fuoco.

"Ad appassionarmi è stato mio marito, vigile del fuoco nel comando di Savona" - spiega Daniela che ha preso servizio ieri, sabato 10 dicembre - "E' bello sapere di poter aiutare gli altri".

"Volevo essere utile agli altri" - aggiunge Federico - con azioni concrete in caso di necessità sul territorio".

Ricordiamo che il distaccamento cebano è sempre aperto per accogliere nuovi volontari, per chi volesse avere maggiori informazioni è possibile prendere contatto attraverso la pagina Facebook (clicca qui) o scrivendo una mail all'indirizzo vigilfuoco.ceva@tiscali.it

I vigili del Fuoco volontari di Ceva operano su un territorio di competenza di 24 comuni: Ceva, Mombasiglio, Lisio, Viola, Scagnello, Battifollo, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Camerana, Saliceto, Gottasecca, Priero, Montezemolo, Nucetto, Perlo, Torrestina, Igliano, Marsaglia, Castellino Tanaro, Castelnuovo, Roascio, Lesegno e Paroldo.