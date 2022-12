Diocesi, il vescovo Marino in visita ai licei "Della Rovere"

Agenda fitta di impegni per il vescovo Calogero Marino in questa settimana. Giovedì 15 dicembre dalle ore 9 alle 11 incontrerà studenti e insegnanti dei licei "Giuliano Della Rovere", intitolati a papa Giulio II, nativo di Albisola Superiore e uno dei più importanti pontefici del Rinascimento.

In occasione del "Natale degli Alpini" sabato 17 dicembre alle 16:30 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta presiederà una messa in ricordo dei caduti in tempo di guerra e di pace per la patria e di quanti sono "andati avanti" a causa della pandemia da Covid-19.

Domenica 18 dicembre alle 18 nella Chiesa San Pietro Apostolo, nel centro storico, presiederà la consueta messa per Savona Insieme, associazione di volontariato costituitasi nel 1996 con lo scopo di fornire assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici in fase avanzata, i quali, una volta dimessi dagli ospedali, si trovano in difficoltà, solitudine e mancanza di cure indispensabili al mantenimento di una vita accettabile.