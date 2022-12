Pietra, il sindaco De Vincenzi sul futuro delle ville antiche in via Morello: "Ad oggi non è stato rilasciato alcun titolo edilizio, richiesti approfondimenti all'Ufficio Tecnico"

“Con riferimento alla questione relativa all’intervento proposto e interessante le cosiddette ville ottocentesche di via Aldo Morello, desidero rassicurare il 'Comitato del Trabocchetto: salviamo le antiche ville di via Aldo Morello', che ringrazio per le segnalazioni, che alla data odierna non è stato rilasciato alcun titolo edilizio”. Così il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi.

Il primo cittadino interviene dopo la mobilitazione partita per sensibilizzare l’opinione pubblica ed evitare l’abbattimento delle due ville antiche in via Aldo Morello. Una vicenda a cui, dopo l'interesse del consigliere di minoranza Mario Carrara, ha fatto seguito la formazione di un comitato spontaneo finalizzato alla salvaguardia degli edifici.