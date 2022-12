Lavori Oratorio di Varazze, cittadini si lamentano in comune: "Camion a tutta velocità, hanno destabilizzato il quartiere" (FOTO)

"E' veramente vergognosa questa cosa, perchè distruggere una parte storica della città?".

Inizia così il grido d'allarme di un cittadino varazzino che ha voluto esprimere tutta la sua rabbia e preoccupazione in merito ai lavori di realizzazione dei box interrati e la riqualificazione dell'area giochi dell'oratorio di Varazze. Diverse infatti sono state le lettere inviate dai residenti in comune di lamentela per il passaggio dei camion ad alta velocità in via Don Giovanni Paseri e via San Francesco d'Assisi.

"Da quando hanno cominciato a costruire in zona non è quasi possibile transitare nella strada che è molto stretta. Continuando a fare questi scavi per i garage hanno destabilizzato la zona e quando passa un camion vibra il quartiere - prosegue il varazzino - È stata fatto presente al comune e ci è stato risposto che passeranno dall'Aurelia Bis".

Il problema della viabilità è quindi uno dei più pressanti.

"Siamo andati a lamentarci piu volte in comune, che facciano venire qualcuno che se ne intenda che veda questa strada che portata ha - puntualizza il cittadino che ha ricordato che alcune volte i camion sono rimasti incastrati così come le ambulanze - davanti al cineteatro non possiamo praticamente passare, si cammina in mezzo alla strada su tre curve. Imboccando la discesa dal teatro c'è un metro e mezzo dove non si vedono i pedoni, bisogna prenderla pianissimo e i camion invece andavano a tutta velocità pieni di terra. Abbiamo dovuto vivere tutta l'estate in queste condizioni".

Secondo alcuni cittadini le storiche vecchie mura non sarebbero mantenute nel decoro che meritano.

"Troviamo pietre delle vecchie mura a terra e un pino rischia di crollare rovinandole in modo definitivo. E' una parte meravigliosa di Varazze che non è rivalutata ma anzi dimenticata" precisa.