Funivie, fissato un vertice al Ministero l'11 gennaio. Rixi: "Crediamo nel futuro dell'impianto"

"Crediamo nel futuro dell’impianto Funivie di Savona". Così in un tweet il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi che ha annunciato che il prossimo 11 gennaio si svolgerà un vertice al Ministero per fissare, con tutte le parti in causa, il futuro dell’infrastruttura.

Nel frattempo verrà presentato un emendamento che concederà più poteri al commissario, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Paolo Emilio Signorini e che prevede che la cassa integrazione venga prolungata per tutto il 2023. Sarebbero inoltre previsti 300mila euro in più per il ripristino dell'impianto.

Tutto temi sul quale puntavano il dito le organizzazioni sindacali che avevano ottenuto un incontro proprio con Signorini nella sede dell'Autorità Portuale per il prossimo 27 dicembre.

Al centro nel vertice del nuovo anno ci sarà chiaramente l'ottica futura che dovrà avere l'infrastruttura che da anni attende risposte. O un nuovo concessionario oppure lo stesso Governo potrebbe prendersi in carico la gestione.

Intanto una prima parziale per i lavoratori sarebbe in arrivo visto che gli ammortizzatori sociali scadono proprio fra 11 giorni.