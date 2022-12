Alassio, con le gabbie sulla collina catturati già 8 cinghiali

"Al di là dei danni materiali - aggiunge il sindaco di Alassio Marco Melgrati - si poneva una questione di sicurezza che mi ha spinto di inviare con ogni consentita urgenza, una richiesta di collaborazione al Vice Presidente della Regione Liguria, nonché assessore all'Agricoltura, alla Caccia e alla Pesca, Alessandro Piana, per l’organizzazione di battute di caccia mirate e coordinate con il personale specializzato degli uffici regionali preposti, o per il posizionamento di apposite gabbie ovvero ogni altra iniziativa ritenuta utile ad arginare i danni provocati dagli ungulati".

L'ufficio vigilanza regionale ambientale faunistica si è subito mosso coordinandosi con la Polizia Municipale per individuare le zone maggiormente sensibili, utilizzate per la discesa dei cinghiali a valle.

"Siamo partiti indicando come meta dei percorsi degli ungulati la zona via Gastaldi e di Parco San Rocco - riferisce il comandante della Polizia Municipale di Alassio, Francesco Parrella - e abbiamo posizionato le gabbie inizialmente nella zona alta della Fenarina, in via Cazulini, e in zona Madonna delle Grazie dove sono stati catturati i primi sei cinghiali".