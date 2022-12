Meteo, oggi e domani previste piogge

Nuvolosità diffusa questa mattina sulla Liguria con precipitazioni d’intensità generalmente debole su quasi tutta la regione, puntualmente moderate in particolare nell’imperiese (19.4 millimetri in un’ora a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 19.2 a Diano Castello Varcavello le intensità massime). Dalla mezzanotta la cumulata più consistenti si registra proprio a Imperia con 41.4 millimetri.

Ad accompagnare le precipitazioni anche i venti, che sono settentrionali a Ponente, meridionali sul centro Levante (anche forti con raffiche, che hanno toccato 81.7 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori e 72.7 km/h a Casoni di Suvero). Il mare è poco mosso con temperatura, alla boa di Capo Mele, di 16.5 gradi.

Per quanto riguarda le temperature, la rete Omirl non ha rilevato nessun valore negativo nelle ultime ore: la temperatura più bassa, 0.4, si è registrata a Colle di Nava (Pornassio, Imperia). Alle ore 10.45 la rete Omirl segnala, come valore più elevato, 14.5 a Levanto.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino di vigilanza meteorologica diramato da Arpal: oggi, mercoledì 21 dicembre, il passaggio di una perturbazione determina precipitazioni diffuse, più insistenti sulla costa di A e sul Centro-Levante con cumulate significative su BCE. Rovesci moderati specie su A, B e parte occidentale di C con cumulate puntuali localmente elevate. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, piccoli smottamenti. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC, rafficati specie sui rilievi. Mare localmente molto mosso.

Domani, giovedì 22 dicembre, residue precipitazioni specie sul Centro Levante nella prima parte della giornata con possibili locali rovesci moderati. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC.

Venerdì 23 dicembre, venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC. Mare in aumento a molto mosso in particolare su C per onda di libeccio.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.