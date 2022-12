Attimi di paura questa sera a Savona per un insegna, pare di una pizzeria, andata a fuoco. L'allarme è stato lanciato in via Guidobono incrocio via Verzellino.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco del presidio savonese. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Per consentire le operazioni di spegnimento la viabilità ha subito qualche disagio.