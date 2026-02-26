Ortovero piange la scomparsa di Giancarlo Boffa, una vita dedicata al proprio paese

Lutto nella comunità ortoverese per la prematura scomparsa di Giancarlo Boffa, 71 anni, per complicazioni conseguenti ad un intervento di chirurgia ortopedica. Titolare per molti anni di una impresa edile, attivo nel volontariato e nelle attività sociali. Lascia la moglie Paola, le figlie Barbara e Samantha, la sorella Rosanna, la suocera Nella e tanti amici che, con loro, condividono il dolore per la perdita.

“È stato un gran lavoratore. Ha svolto molti interventi ed opere per il Comune, ma soprattutto lo ricordiamo per la sua disponibilità nella Proloco, dove è stato socio e amministratore per oltre quarant’anni, nel Circolo sportivo di Ortovero ed è stato dirigente dell’U.C. Zucchetti Alassio Ciclismo” afferma il sindaco Osvaldo Geddo.

“Grande animatore della Sagra del vino Pigato e dei circuiti di ciclismo giovanile, un esempio di amore e attaccamento al proprio paese".

“E’ sempre stato anche un amico ed è davvero struggente dover fare le condoglianze alla famiglia a nome del Comune e delle associazioni di Ortovero" conclude Geddo.

I funerali si terranno domani, venerdì 27 febbraio, alle ore 15 e 30, presso la chiesa parrocchiale di Ortovero.