Cronaca | 25 febbraio 2026, 16:19

Albenga, tubatura danneggiata e fuga di gas in un cantiere: allarme rientrato senza danni in Regione Rapalline

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la ditta incaricata della gestione della rete

Momenti di apprensione, nel pomeriggio odierno, che sono rientrati però fortunatamente senza conseguenze nel retroterra di Albenga, precisamente tra Regione Rapalline e la frazione di Campochiesa. Durante un cantiere per lavori che coinvolgevano la carreggiata e alcuni sottoservizi, è stata danneggiata una tubatura del gas, con conseguente perdita di materiale.

Pronta è scattata la chiamata ai soccorritori che si sono attivati in primissima battuta coi Vigili del fuoco del distaccamento ingauno che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, nei pressi del Bar Dolce, e i suoi residenti. Nel mentre è intervenuta la ditta apposita che ha provveduto a ridure la perdita ed eseguire le riparazioni necessarie.

Redazione

