Sosta a pagamento a Savona, arriva la multa ma prima della scadenza del ticket

La multa segna le ore 18,58, ma la fine sosta del biglietto del parcometro – ovviamente stessa auto, stessa targa – ha come orario di scadenza le 19,04 dello stesso giorno.

Una svista e un controllore del traffico distratto? Fatto sta che un savonese, il 25 febbraio scorso, si è trovato questa sorpresa, con una sanzione di 42 euro. La motivazione della sanzione è che “lasciava il veicolo in zona dove la sosta è permessa per un tempo limitato senza esporre in maniera visibile attestazione di pagamento del parcometro”, ma l’interessato dichiara di averla esposta in modo visibile sul cruscotto e spiega di non aver avuto nessun motivo per non esporla, se non per volersi appunto prendere una multa.

Una sanzione che probabilmente, come altre, sarà impugnata di fronte al giudice di pace, ma sono molte le proteste dei savonesi nei confronti dei controllori del traffico. Qualche settimana fa il consigliere comunale Piero Santi aveva fatto un intervento in cui, dopo numerose lamentele da parte dei cittadini, riteneva giusto sanzionare i “furbetti”, ma senza fare “caccia alle streghe”.

Tpl aveva risposto con l’invito a un incontro con Santi e che, nella loro attività, “si opera nel rispetto delle norme e delle indicazioni ricevute dal Comune” per garantire la rotazione dei parcheggi e che “gli ausiliari del traffico operano seguendo procedure definite e non con finalità sanzionatorie indiscriminate”.