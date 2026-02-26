Albenga, spacciatori "fantasma" tra la vegetazione del fiume: arrestati con eroina, hashish e soldi

Ieri, al termine di un’articolata attività di indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Albenga, in collaborazione con la Polizia Locale di Albenga e il Nucleo Sicurezza Urbana dei Comuni di Loano e Finale, hanno arrestato in flagranza due cittadini marocchini, rispettivamente di 44 e 27 anni. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili di numerosi episodi di spaccio di eroina e hashish nella piana ingauna. L’operazione ha beneficiato anche dell’ausilio di un’unità cinofila.

L’indagine è nata dalle numerose segnalazioni dei residenti della zona Molino di Albenga, che lamentavano la presenza costante di un gruppo sempre più numeroso di stranieri nel lungo Centa, impegnati in attività di spaccio con un continuo via vai di acquirenti.

Acquisita la notizia, i militari hanno predisposto un servizio di osservazione e controllo, anche mediante l’installazione di apparecchiature di videoregistrazione. Nel giro di pochi giorni è stato possibile individuare con precisione il luogo dello spaccio e documentare 23 episodi di cessione di sostanze stupefacenti.

Il modus operandi degli indagati era pressoché invariato: si nascondevano tra la fitta vegetazione lungo il fiume in un’area impervia e attendevano l’arrivo del compratore, segnalato con un cenno convenuto. A quel punto uscivano allo scoperto, consegnavano la droga, incassavano il denaro e si ritiravano immediatamente, sottraendosi a occhi indiscreti.

Le forze dell’ordine, divise tra abiti civili e uniforme, hanno avviato il servizio antidroga conclusivo. Dopo aver osservato l’arrivo dei primi acquirenti a bordo di un furgone, hanno fermato il veicolo poco dopo la sua uscita dall’area, trovando una dose di eroina appena acquistata dagli spacciatori sotto osservazione.

Contestualmente, i militari hanno cinturato l’area e controllato i due soggetti, trovandoli in possesso di materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, circa 5 grammi di hashish e oltre 4.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita e sottoposti a sequestro.

Al termine degli accertamenti, i due arrestati sono stati associati, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, alla Casa Circondariale di Imperia. I due acquirenti, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Savona come previsto dalla normativa vigente.