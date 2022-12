Natale solidale per la Lega Salvini Premier Sezione Borghetto/Val Varatella: "Ogni piccolo gesto può rappresentare speranza ed aiuto"

Come ormai tradizione anche per questo Natale ‘22 torna la Colletta Alimentare della Lega Salvini Premier Sezione Borghetto/Val Varatella.

"Consapevoli che mai come in questi tempi difficili e precari, ogni piccolo gesto può rappresentare speranza ed aiuto, gli iscritti hanno inteso testimoniare concretamente la loro vicinanza alle persone fragili ed in difficoltà - ha dichiarato il segretario Paolo Erre - Nell’occasione sono stati raccolti generi alimentari a lunga conservazione che saranno distribuiti nel territorio di competenza della sezione (Comuni di Borghetto S.S., Toirano, Balestrino e Ceriale)".

"Con speranza che i nostri auguri giungano al cuore di tutti, in qualità di segretario non posso che ringraziare sentitamente chiunque abbia contribuito alla riuscita dell’iniziativa solidale" ha infine concluso Erre.