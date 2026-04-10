Albenga piange Pierino Preve, ex dipendente comunale: aveva 100 anni

L’amministrazione comunale di Albenga esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pierino Preve, già dipendente comunale, venuto a mancare all’età di cento anni presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Pierino Preve ha dedicato molti anni della sua vita al servizio della comunità ingauna, distinguendosi per senso del dovere, disponibilità e umanità. La sua figura rimane esempio di impegno e dedizione verso la città e i cittadini", si legge nella nota. "Il sindaco, la giunta e tutto il personale comunale si uniscono al dolore dei familiari, dei nipoti e dei pronipoti, esprimendo le più sincere condoglianze e la vicinanza dell’intera amministrazione ai suoi cari".

L’ultimo saluto al caro Pierino avrà luogo sabato 11 aprile alle ore 11.30 presso la tomba di Famiglia nel cimitero di Leca di Albenga.