Soccorsi in atto intorno alle 17.30 a Calice Ligure in frazione Eze, dove un'Ape 50 è finita fuori strada per cause non ancora ben chiarite ribaltandosi in una fascia sottostante la strada.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco finalesi che hanno recuperato il mezzo ed estratto i due occupanti, i militi di Pietra Soccorso, la Croce Bianca di Finale e l'automedica Sierra 4.

I due sono stati trasportati in condizioni non gravi in codice giallo al Santa Corona.