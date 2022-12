Caro bollette per le società sportive, niente fondi dal Bilancio Regionale. Arboscello (Pd): "Per la Giunta è un non problema"

E' stato presentato dal consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, nel corso della discussione del Bilancio regionale, un emendamento per destinare 500mila euro in sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche duramente colpite dagli aumenti delle bollette di luce e gas.

"La Giunta Toti ha respinto questa richiesta e bocciato il contributo, motivando il caro bollette delle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi come un non problema - spiega il consigliere dem - Credo invece che queste realtà abbiamo bisogno di un aiuto per far fronte ai recenti grandi aumenti e garantire le aperture".

"Il centrodestra forse dimentica che questi impianti (palazzetti, campi sportivi, piscine) svolgono un ruolo fondamentale di presidio sociale e di educazione per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, sostenendosi quasi esclusivamente sul contributo di genitori, istruttori e dirigenti. La politica non può rimanere sorda alle loro richieste" conclude il consigliere Arboscello.