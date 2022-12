Funivie, soddisfazione per la proroga della Cig, ma il Pd savonese chiede di più: "Lavorare sull'integrazione ferro/fune"

“La proroga della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori di Funivie di Savona è una buona notizia per il nostro territorio e tutte le famiglie colpite dalla crisi aziendale. Apre inoltre prospettive di rilancio per Funivie e il rafforzamento del porto di Savona”. A dichiararlo è il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello, commentando gli ultimi sviluppi sulla vicenda dei giorni scorsi in arrivo da Ministero delle Infrastrutture.

A lui si unisce la vicesindaco di Savona, Elisa Di Padova, che chiede un passaggio in più in avanti dall'esecutivo Meloni: “Il Governo ha accolto l’emendamento dell’onorevole Andrea Orlando, che ringraziamo, all’interno della discussione della Manovra finanziaria. Ora è necessario che lavori sulla progettualità futura di questo impianto, investendo su un progetto innovativo, nato proprio dal territorio e sostenibile perché integra ferro/fune”.