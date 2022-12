A Savona ritorna il Capodanno in piazza: ecco tutto quello che c'è da sapere

Torna dopo tre anni di assenza il Capodanno in piazza a Savona, una festa per tutti i savonesi che prenderà il via dal suo luogo tradizionale per poi allargarsi ad altre zone della città dando spunti e proposte di svago anche ai turisti che decideranno di trascorrere qualche giorno di vacanza nel comprensorio savonese.

“Il Capodanno in città – dice l'assessore agli Eventi Elisa Di Padova - rappresenta senza dubbio un felice ritorno, non solo per il suo valore di attrattività turistica e per la capacità di generare indotto per i locali e gli esercizi commerciali, ma anche per il suo valore sociale nei confronti dei savonesi che resteranno in città durante le feste. Anche a Capodanno Savona non lascerà solo nessuno”.

Capodanno in Città, il programma in Darsena

Dalle 17.30 spazio agli artisti di strada: alcuni circensi daranno vita al Laboratorio di Circo dedicato ai bambini che potranno provare le basi di alcuni dei più comuni giochi da circo. Sempre alle 17.30 esibizione sui trampoli e giochi di fuoco delle performer Vafortina ed Heriel.

In contemporanea, in altre postazioni, si esibiranno gli artisti Django e Rafael che al termine del pomeriggio si uniranno alle due performer per un numero conclusivo corale.

Capodanno in Città, il programma in piazza Giulio II

Al termine delle performance in Darsena la festa si estende nella zona della vicina piazza Giulio II. Un tratto di via Pietro Giuria verrà chiusa al traffico all'altezza di via Manzoni creando un unico grande spazio di collegamento con piazza Giulio II, anche grazie alla nuova area pedonale Caboto/Untoria.

Dalle 21 prendono animazione e videoproiezioni in attesa del concerto (dalle 23) della Shary Band che con il suo repertorio tutto da ballare anni '70-'80 e '90 condurrà il pubblico fino al countdown della mezzanotte e poi, di nuovo in musica, fino all'una.

La Shary Band, capostipite delle 'Show Cover Band' italiane si esibisce in circa 200 concerti all'anno in tutta Italia. Il suo segno distintivo è il racconto medley della discodance e degli ultimi 50 anni di musica che regala ogni volta divertimento ed energia.

Come cambia la viabilità

Giorno 30 dicembre

Ci saranno alcuni divieti in piazza Giulio II per preparare l'area (deposito transenne, cassonetti e bagni chimici).

Giorno 31 dicembre (dal mattino)

La piazza deve essere liberata dalle auto. Chiusura alla circolazione di via Pietro Giuria all'altezza di via Manzoni (compresa anche via Garassino) per montaggio palco.

Ore 21 chiusura al traffico di via Giacchero-via Niella e del tratto di via Corsi.

La riapertura al traffico avverrà dopo le operazioni di smontaggio palco e strutture (indicativamente all'alba del primo gennaio).

Info

Sulle pagine social di Visit Savona (facebook e instagram) e sulla pagina facebook capodannoincittà si trovano tutti gli aggiornamenti e le info relative alla serata, comprese le iniziative e le proposte dei commercianti e dei pubblici esercizi di Savona.