Ad Alassio nasce il Comitato per la tutela ed il reintegro della Posidonia

Ad Alassio nel mese di dicembre dell'anno 2022 si sono incontrati rappresentanti di diverse realtà locali: la presidente della sezione di Alassio di Italia Nostra Giusi Mazzola, Franco Stalla in rappresentanza della sezione locale del WWF, il presidente dell'Associazione Balneare Alassini Giampaolo Fracchia, Pier Andrea Corrado titolare del Diving "Sesto Continente" gruppo sub Alassio, Giovanni Giardini in qualità di socio dell'Associazione Vecchia Alassio.

Dopo ampia ed approfondita discussione sulla situazione ambientale del litorale alassino, specie a seguito delle mareggiate del 2018, ed ai successivi interventi di ripascimento della spiaggia di Alassio, i presenti alla riunione hanno ritenuto opportuno costituire un "Comitato per la tutela ed il reintegro della Posidonia" .

A tal proposito è risultata particolamente opportuna e qualificante la presenza e l'intervento del Prof. Carlo Cerrano della facoltà di Biologia Marina della Università delle Marche che già da tempo opera all'interno del Golfo Alassino. E' stato deciso di prendere contatto con i responsabili della Facoltà di Biologia Marina dell'università di Genova e con l'Amministrazione Comunale di Alassio al fine di poter avviare uno studio propedeutico a qualsiasi intervento teso al monitoraggio delle colonie di Posidonia esistenti e ad uno studio di fattibilità per una possibile ripiantumazione.

"Sappiamo infatti come questa pianta marina sia fondamentale per la salvaguardia dell'arenile, il contrasto all’erosione, la riqualificazione dell'habitat, l'ossigenazione dell'acqua apportata, con conseguente naturale ripopolamento ittico - spiegano dal neonato Comitato - A tale scopo verrà richiesto all'Amministrazione Comunale un incontro per concordare il possibile percorso operativo".

"ll Comitato è ovviamente aperto a quanti hanno a cuore Alassio e il suo ambiente" concludono dalla realtà nata per tutelare la biodiversità nel golfo di Alassio.