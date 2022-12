Apertura McDonald’s, Tomatis (sindaco Albenga): "Opportunità per il territorio"

Inaugurerà tra Natale e Capodanno, verosimilmente giovedì 29 dicembre, il McDonald’s di Albenga in regione Cavallo.

Nella mattinata di ieri il sindaco Riccardo Tomatis insieme al dirigente Franca Briano, ai funzionari del Comune di Albenga e alla polizia locale hanno effettuato un sopralluogo sul posto.

Afferma il primo sindaco Tomatis: “Il McDonald’s rappresenta un’opportunità per il territorio. Il fatto che un'azienda internazionale abbia scelto il nostro territorio dimostra l'interesse, dal punto di vista commerciale, che ha la nostra città. Il McDonald's offre un prodotto del tutto diverso da quello che si può trovare negli ottimi ristoranti e nelle attività di somministrazione presenti ad Albenga e sarà un richiamo per le famiglie. Inoltre, non meno importante, questa realtà porterà nuove assunzioni che daranno una risposta occupazionale a diverse persone".