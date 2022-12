L’eterno dilemma: cenone della vigilia o pranzo di Natale?

Meno 3, 2, 1… è ora di tirare fuori il servizio buono, fare la spesa dell’ultimo minuto, preparare il menù e mettersi ai fornelli e… è Natale!

Ma c’è un problema. Cena o pranzo? Vigilia o Natale? Pesce o carne? In Italia la tradizione è duplice: per la cena del 24 si usa mangiare pesce o comunque piatti di magro. Per il pranzo di Natale, invece, largo ad ogni tipo di abbondanza culinaria.

Le celebrazioni natalizie hanno inizio la notte del 24, secondo la liturgia cristiana che parte al tramonto, una pratica ereditata dalla tradizione ebraica e basata sulla storia della creazione nel libro della Genesi.

La vigilia di Natale viene indicata come Heilige Nacht (notte Santa) in tedesco, Nochebuena (Notte buona) in spagnolo e anche in altre espressioni di spiritualità di Natale, come ad esempio la canzone “Silent Night, Holy Night”.

Molte altre diverse tradizioni ed esperienze culturali sono associate alla vigilia di Natale in tutto il mondo, l’incontro tra familiari e amici, il canto dei Canti di Natale, le luminarie, gli alberi e altre decorazioni, il confezionamento e/o apertura dei doni e la preparazione generale per il giorno di Natale.

La sera della vigilia di Natale, inoltre, leggendarie figure Natalizie tra cui Babbo Natale, Gesù Bambino e San Nicola sono in partenza per il loro viaggio annuale per consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo, alla mezzanotte della vigilia di Natale. Curiosità: fino all’introduzione protestante della figura di Christkind nel XVI secolo in Europa, i doni venivano consegnati alla vigilia della festività di San Nicola (6 dicembre).

Tornando al nostro dilemma, 24 o 25? La differenza principale tra Nord e Sud Italia è la data. E già, perché se da Firenze in su (km più, km meno) i festeggiamenti natalizi si concentrano durante il pranzo del 25, da Roma in giù, la festa parte con la cena della vigilia, il 24. Una cosa è certa, cena della vigilia o pranzo del 25, in pochi o tanti(ssimi), l’importante è festeggiare!Da Nord a Sud, buon Natale a tutti!