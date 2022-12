Rinnovata per altri 10 anni la convenzione tra le polizie locali di Savona, Finale e Loano: in arrivo 350mila euro per il contrasto alla guida in stato d'ebbrezza

350mila euro per monitorare l'incidentalità stradale e contrastare la piaga della guida in stato d'ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Questa la somma che arriverà a supporto delle polizie locali di Savona, Finale Ligure e Loano che oltre ad annunciare il finanziamento hanno confermato per ulteriori 10 anni la convenzione tra i tre comandi.

"A fine settembre è stata rinnovata la convenzione ed è un passaggio fondamentale che ci consente di operare in maniera sinergica con controlli e prevenzione sui tre comuni in un contesto allargato - ha spiegato il comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi insieme ai colleghi di Finale e Loano Eugenio Minuto e Gianluigi Soro - tutto ciò consente di far risparmiare soldi agli enti acquistando prodotti, partecipando a concorsi comuni ed effettuando servizi insieme come ad esempio con Tpl".

"350mila euro per acquistare un'unità tecnica con personale dedicato per controllare gli episodi legati alla guida in stato d'ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti credo sia un risultato molto importante - ha continuato l'assessore alla sicurezza Barbara Pasquali - Il lavoro di sinergia deve continuare con questi obiettivi e l'accordo sarebbe bello e utile potesse esser allargato ad altri comuni, per presidiare altri territori e avere più agenti. Attualmente non abbiamo attivo nè il terzo, nè il quarto turno, ma vogliamo implementare con gli agenti che abbiamo assunto e cin un concorso ulteriore, al momento ne mancano 5 per avere 16 agenti totali nuovi".

"Mettere insieme le energie e lavorare per arrivare a traguardi comuni è indispensabile - il commento del sindaco di Finale Ugo Frascherelli - insieme infatti si possono raggiungere importanti finanziamenti".

Il comandante finalese Minuto ha ricordato la riunione che si è svolta con la Prefettura la quale ha chiesto che le polizie locali si impegnino a contrastare il fenomeno degli incidenti tra i giovani.

Lo scorso anno i tre comandi avevano ottenuto un finanziamento di 48mila euro per incrementare e potenziare le iniziative di contrasto allo spaccio.

Il progetto si proponeva di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sia nel contesto scolastico nel solco di altri progetti simili già messi in atto, sia in occasione delle varie iniziative turistiche e ricreative che si svolgono regolarmente sui territori dei tre comuni.

Inoltre, aveva l'obiettivo di migliorare la “sensazione” di sicurezza nelle zone nelle quali è segnalata l'attività di consumo e smercio di stupefacenti e di predisporre modalità operative tali da diventare “patrimonio professionale” degli agenti e quindi contribuire alla loro crescita come operatori addetti alla sicurezza urbana.

Il progetto è stato messo in atto tramite l'impiego dell'unità cinofila già a disposizione delle polizie locali di Finale Ligure e Loano e di un'altra unità simile che è stata costituita dal comando di Savona e che con i primi mesi del 2023 sarà operativa.