Albenga, auto contro un mezzo pesante sull'Aurelia: tre feriti al Santa Corona

E' di tre persone ferite e trasportate in codice giallo, in condizioni non gravi, al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure il bilancio di un incidente verificatosi intorno alle 12.30 nei pressi dell'Aurelia ad Albenga, all'incrocio con via del Roggetto.

Ancora incerta la dinamica del sinistro che ha visto comunque coinvolta un'autovettura a bordo della quale viaggiava una famiglia (una madre coi due figli, uno dei quali alla guida), la quale si sarebbe scontrata con un mezzo pesante.

Sul posto gli agenti delle Forze dell'Ordine, l'automedica e tre ambulanze: due della Croce Bianca albenganese e una della Croce Bianca alassina.