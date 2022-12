Caro carburanti: dalla Provincia di Savona 510mila euro di ristori a Tpl Linea

510mila euro come ristori per il rincaro energia a favore di Tpl Linea.

Questa la variazione di bilancio che è stata approvata dal consiglio provinciale questa mattina dopo l'approvazione del contratto di servizio, pratica fondamentale per l'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale.

Il caro dell'energia e l'aumento del costo dei carburanti ha colpito anche l'azienda savonese che ha dovuto far fronte ad ingenti spese. Da lì lo stanziamento da parte della Regione Liguria tramite il fondo nazionale trasporti che riuscirà così a dare una boccata d'ossigeno.

"Sul nostro territorio sono in servizio quotidianamente 130 autobus che consumano 3 milioni di litri di gasolio l’anno. Nel corso del 2021 la media dei costi del carburante era di 1,1 euro al litro, mentre oggi ci troviamo con 1,62 euro al litro con un aumento di circa il 50% che colpisce le nostre casse. Qualora la situazione non dovesse migliorare in maniera consistente ci troveremmo, di questo passo, a far fronte ad un aumento dei costi relativi a tale voce di circa 1 milione e mezzo di euro” aveva spiegato Agnese Bellini, consigliere di amministrazione di Tpl Linea e presidente della sezione autotrasporto dell’Unione Industriali di Savona.