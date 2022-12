L'idea di una mobilità sostenibile capace di guidarci verso un futuro consapevole e già tra di noi, e per poter raggiungere questo obiettivo bisogna creare una nuova coscienza urbana.

Prendendo spunto da questo incipit il comune di Millesimo ha attivato in via Moneta la nuova stazione di ricarica per auto elettriche.

"Si tratta di un'area attrezzata h 24 con quattro stalli e colonnine ricarica elettrica ad alta potenza", spiega il sindaco Aldo Picalli.