Chiesa del Pero, il sindaco tuona contro il consigliere Cerruti: "Non facciamo passerelle, ci mettiamo la faccia"

Sono terminate le operazioni di messa in sicurezza delle porzioni pericolanti della chiesa sconsacrata del Pero di Varazze grazie all'ausilio della gru con la strada che è ritornata ad essere a senso unico alternato con la presenza di due impianti semaforici.

Dopo la riapertura della Sp542 lo scorso 23 dicembre, il 28 e 29 dicembre era stata interrotta la viabilità per consentire le lavorazioni dalle 08:30 alle 16:45.

Non sono mancate comunque le polemiche con le dichiarazioni del consigliere di minoranza Gianantonio Cerruti che ha attaccato l'amministrazione Non è tardata ad arrivare però la risposta del sindaco Luigi Pierfederici.

"Leggo in queste ore di dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano e mettono davvero tristezza. Il fatto che si possa imputare a chiunque di venire qua in questo luogo di fare passerella per mettersi in mostra o per far vedere che si è bravi a demolire dei luoghi che sono dei simboli della frazione. Chi svolge dei ruoli di responsabilità, chi ha dovuto firmare anche delle ordinanze per lasciare fuori casa delle persone durante le feste, in realtà viene in questi ruoli per verificare l'andamento dei lavori e dando informativa alla comunità mettendoci la faccia" puntualizza il sindaco Luigi Pierfederici.

"Questo è un luogo simbolo per la frazione del Pero e non solo, è vero che tante famiglie hanno avuto momenti importanti all'interno della chiesa, ma è altrettanto vero che questa situazione si sta portando avanti da tanti anni e oggi questa emergenza andava gestita in questa maniera" conclude Pierfederici.