Attualità | 24 febbraio 2026, 10:58

Savona, i residenti di via alla Strà di nuovo all'opera per ripulire la strada dai detriti

Gli abitanti della zona di Conca Verde intervengono in autonomia dopo piogge e piccoli smottamenti che invadono la carreggiata. “Siamo lasciati soli”, denuncia il portavoce Mimmo Bova

Ancora una volta, i resdienti di  via alla Strà hanno deciso di intervenire da soli per cercare di rendere più sicura e percorribile la via.

La strada, che collega alcune abitazioni della zona di Conca Verde  è spesso in cattive condizioni: e ogni volta che c'è un'ondata di maltempo e piogge terriccio e piccoli smottamenti invadono la sed estradale.  Dopo lamentele e richieste d’intervento cadute nel vuoto, gli abitanti stanchi dell’attesa hanno preso in mano gli utensili. Muniti di pale e attrezzi vari hanno iniziato a pulire la carreggiata da erbacce e detriti.

“Ancora una volta siamo lasciati soli – dice Mimmo Bova portavoc edel quartiere – e ancora una volta abbiamo dovuto aggiustarci da soli, altro che Comitati di quartiere".

La protesta civica dei cittadini di via alla Strà non è nuova. Da anni, infatti, i residenti lamentano la mancanza di interventi pubblici, manutenzione degli alberi e delle aree verdi circostanti, oltre a problemi legati a frane e scarsa sicurezza della viabilità, lamentando di sentirsi “abbandonati dalle istituzioni”.

Per molti, la scelta di intervenire “in proprio” è stata dettata dall’esasperazione più che dall’ottimismo. "Correggere le criticità della strada con mezzi improvvisati – conclude Bova - è un atto simbolico e pratico, ma non può sostituire un intervento strutturale serio da parte del Comune".

Elena Romanato

