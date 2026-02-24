Savona, principesse e regine alla corte dei Savoia: un viaggio nella storia al femminile

Un pomeriggio dedicato alla storia, al fascino delle corti e alle figure femminili che hanno segnato un’epoca. Sabato 28 marzo 2026, alle ore 15.30, la Pinacoteca Civica di Savona ospiterà la conferenza dal titolo “Principesse, Regine, Avventuriere. La Liguria del Trono Sabaudo”, a cura di Maria Rosa Marsilio.

L’incontro proporrà un affascinante approfondimento storico dedicato al ruolo delle donne legate alla dinastia sabauda e al loro rapporto con il territorio ligure. Principesse, regine e figure femminili fuori dagli schemi – talvolta avventuriere – saranno al centro di un racconto che intreccia politica, cultura, costume e dinamiche di potere. La Liguria, spesso considerata marginale rispetto ai grandi centri del Regno, si rivela invece scenario significativo nelle vicende del Trono sabaudo.

Attraverso immagini, ritratti e ricostruzioni storiche, la conferenza offrirà al pubblico uno sguardo originale su un periodo cruciale, restituendo voce e protagonismo a donne che hanno inciso sulle scelte politiche, sulle alleanze e sull’immaginario del loro tempo.

Maria Rosa Marsilio nasce a Novara nel 1969. Dal 2021 diventa cittadina savonese. Perfeziona con insegnanti privati e storici del territorio la sua grande passione per la storia e la ricerca d’archivio. Collabora dal 1986 con testate locali e nazionali e con emittenti televisive; è autrice e conduttrice di due serie televisive con l’emittente Video Novara (La Storia di Novara a puntate – I Castelli del Novarese).

Perfeziona l’ulteriore passione per la poesia che le vale riconoscimenti in ambito nazionale. Attraverso la creazione di eventi culturali e storici ha promosso raccolte fondi per associazioni ed enti benefici del territorio. E’ mamma di tre figli ormai adulti e nonna di Lorenzo, di conseguenza tratta i suoi due gatti come bambini. Il suo primo romanzo storico "Novara 1565" le è valso il plauso personale del Presidente della Repubblica Italiana e del Presidente della Repubblica Portoghese.