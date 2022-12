Celle, prosegue la protesta dei bambini pro campo Ravezza. Il sindaco: "Riqualificazione disposta da tempo, nella terra non ci voleva giocare nessuno"

"I Fighters restano qua. #RidateciilRavezza".

Questo il contenuto del nuovo striscione posizionato davanti al cancello dell'ex campo sportivo di via Lavadore a Celle, diventato teatro nelle feste natalizie di una protesta a colpi di cartelli realizzati e posizionati da un gruppo di giovani cellesi contro l'amministrazione comunale che ha deciso di utilizzare la Ravezza come parcheggio 12 mesi all'anno (negli anni scorsi è sempre stato utilizzato come park solo nei mesi estivi), abbandonando così lo storico utilizzo della "pietraia".

Con l'inaugurazione nel marzo del 2017 del nuovo impianto sportivo Olmo-Ferro e la fusione in allora tra il Riviera del Beigua e il Celle Calcio con i conseguenti allenamenti di tutte le leve del settore giovanile in località Natta, era stato fatto cadere nel dimenticatoio e nel conseguente degrado il rettangolo da gioco sotto l'autostrada.

Poi la decisione di dar vita al restyling. Con i giovani cellesi che però non ci stanno perchè nei pomeriggi degli ultimi mesi è ritornato ad essere un punto di ritrovo e di gioco. Proprio venerdì 23 dicembre sono stati chiusi ufficialmente i cancelli con i lavori che sono pronti a partire e a parte la creazione degli stalli per le auto saranno seminate piante e essenze e posizionati dei lampioni.

Il comune per ovviare alla riqualificazione della zona, a luglio ha inoltre pensato di realizzare un nuovo impianto sportivo per il calcio a 7 in località Natta in un terreno di proprietà comunale di fronte al ristorante Gemma a due passi dal palazzetto dello sport.

"Capisco le posizioni di questi ragazzi ma il campo è chiuso dal 2019 e il processo di riqualificazione è previsto da tempo come parcheggio pubblico, tanto è vero che d'estate era già disposta da anni quella destinazione - spiega il sindaco Caterina Mordeglia - non sarebbe fattibile realizzare un campo, in terra battuta non ci voleva piu giocare nessuno e siamo intervenuti così in uno stato che versava di degrado. Prendo atto delle scritte dei bambini ma la ridefinizione è partita".

La prima cittadina ha inoltre specificato che un gruppo di ragazzi cellesi si è diretto in comune illustrando un'idea per riqualifcare il campo da pallavolo/basket di via Valle nella frazione dei Piani.

"Ci stanno ragionando per prendersene cura dando un loro contributo. Sono due approcci differenti rispetto a quello messo in atto per la Ravezza - continua Mordeglia rispondendo a chi dice che il parcheggio d'inverno nel campo sarebbe inutile - fino all'altro giorno non ci voleva andare nessuno a giocare, quando avevamo proposto di spostare il campo da basket delle scuole alla Ravezza ci era stato detto dalle famiglie che non ci pensavano minimamente. Quello spazio comunque una finalità gliela devi dare, d'inverno sarebbe una zona non custodita".