Elezioni Provincia, il sindaco Russo "strizza l'occhio" ai candidati Canepa e Olivieri: "Un incontro per capire le vostre posizioni"

Un incontro interlocutorio a due giorni dal voto mettendo al tavolo i due candidati.

Il sindaco di Savona Marco Russo in una lettera al primo cittadino di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa e al Presidente uscente della Provincia, sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri, entrambi in corsa per la poltrona più importante di Palazzo Nervi, ha richiesto di incontrarli sabato 7 gennaio per capire quali sono le loro posizioni sui temi strategici provinciali.

Proprio Russo in una missiva inviata ai 69 sindaci della provincia di Savona aveva annunciato lo scorso 7 dicembre di non volersi candidare sottolineando la necessità che il savonese, andando al di là delle rispettive appartenenze politiche, trovasse compattezza su tutti i temi nevralgici del territorio, dalle infrastrutture, passando per Tpl, l'ato rifiuti, la sanità.

"Si andrà invece ad una scelta tra due candidature, che ora stanno dividendo la provincia" ha detto Russo nella lettera.

Una spaccatura che si è consumata proprio all'interno del centrodestra, con da una parte il totiano Olivieri e dall'altra il leghista Canepa sostenuto dai suoi della Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Il centrosinistra era rimasto con il cerino in mano e lo stesso sindaco Russo che, se qualche settimana fa sembrava più vicino a Olivieri, ora con questo incontro pare che voglia aprire al dialogo anche con Canepa. Probabilmente cercando di capire se con entrambi si possa trovare un punto d'accordo.

Chiaramente da una parte potrebbe sembrare un modo per creare distensione tra le parti, dall'altra invece questa richiesta di confronto potrebbe dar vita a delle 'tensioni' all'interno della sua stessa maggioranza.

Con il peso del voto dei consiglieri e assessori di Savona che il prossimo 9 gennaio saranno più "importanti" rispetto agli altri comuni.

Nel frattempo è programmato nei prossimi giorni, secondo indiscrezioni, un incontro nella Sala Rossa del comune di Savona sul tema "Infrastrutture e Sviluppo" organizzato da Canepa il quale avrebbe invitato diversi consiglieri comunali del territorio.