Cairo, nuova chiusura del ponte Italia ’61: scontro tra opposizione e maggioranza

La nuova chiusura del ponte Italia ’61 torna ad accendere il dibattito politico a Cairo Montenotte. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi dal Comune, che ha disposto un intervento di manutenzione straordinaria resosi necessario a seguito di alcune anomalie rilevate sulla nuova struttura.

Si tratta, in particolare, di criticità localizzate in una porzione dei giunti, dalle quali sono state riscontrate colature d’acqua nella parte sottostante dell’impalcato. Una situazione che ha spinto l’amministrazione comunale a programmare un’operazione di ripristino mirata, già affidata all’impresa appaltatrice.

Per limitare l’impatto sulla viabilità, il Comune ha scelto di concentrare i lavori esclusivamente nelle ore notturne. Il ponte sarà quindi interessato da chiusure temporanee tra il 4 e il 9 maggio, nelle fasce serali e notturne, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per il traffico e per le attività economiche della zona.

Una decisione che arriva a pochi mesi dalla riapertura dell’infrastruttura, dopo i lavori di restyling, e che ha riacceso le polemiche politiche. Dura la posizione dell’opposizione, che chiede chiarimenti.

"Ieri ho inviato una richiesta di accesso agli atti al Comune perché vogliamo approfondire la questione anche con i nostri consulenti tecnici, tra cui l’ingegner Cremonini, per capire meglio la causa dell’anomalia tecnica, le responsabilità e, soprattutto, se vi siano problemi di sicurezza del ponte", commenta la capogruppo di Cairo in Comune, Giorgia Ferrari.

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione, che respinge le accuse di scarsa trasparenza: "Il tema è già stato affrontato con la dovuta trasparenza. Il 15 aprile si è svolta una Commissione consiliare Lavori Pubblici, alla presenza anche del gruppo 'Cairo in Comune', nel corso della quale i tecnici comunali hanno illustrato nel dettaglio la problematica e le relative soluzioni. La documentazione è regolarmente agli atti e consultabile. Pertanto, stupisce che oggi si sollevino dubbi su questioni già condivise nelle sedi istituzionali competenti, mettendo implicitamente in discussione il lavoro e le valutazioni dei tecnici. La chiarezza c’è stata ed è agli atti: il resto rischia di essere soltanto rumore e ricerca di visibilità ad ogni costo".