Albenga, la "solidarietà" della Befana ai pompieri: "Carenza di organico, non potranno accompagnarmi"

Il 6 gennaio alle ore 16 arriverà, come da tradizione, la befana ad Albenga, in piazza San Michele.

Purtroppo, però, non ci saranno i suoi “assistenti”, i vigili del fuoco di Albenga. "Il capo distaccamento - spiegano dal Comune - ci ha comunicato che per carenze croniche sul distaccamento di Finale, la competenza territoriale di Albenga e dei suoi vigili del fuoco si amplia di molto e proprio nella data del 6 gennaio".

La befana dispiaciuta di non poter avere con se in piazza i pompieri, non ha voluto però annullare l’appuntamento, confermando la sua presenza alle 16 con caramelle e un sorriso per tutti i bambini.

"Solidali con i nostri vigili del fuoco, li ringraziamo per il lavoro quotidiano che svolgono seppur tra mille difficoltà (di organico come in questo caso) a beneficio della collettività" concludono gli organizzatori.