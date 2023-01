Finale, nella calza della Befana c'è la festa del baratto: a Pia arriva lo "Swap Party"

L’associazione I Garosci de Pia questo fine settimana ha inserito nell’ambito del suo ricco calendario di eventi dedicati all’Epifania, lo "Swap Party - Festa del Baratto" di cui è promotore il progetto Sfuso Diffuso (capofila di progetto Slow Food Condotta del Savonese).

Il Baratto della Befana avrò luogo sabato 7 gennaio in Piazza Donat Cattin a Finalpia, a partire dalle ore 15 fino alle 19, con il patrocinio dei comuni di Finale Ligure e Calice Ligure.

Lo "Swap Party" è una festa aperta a tutti, in cui i partecipanti potranno scambiare vestiti, accessori, abbigliamento sportivo, utensili per la cucina, biancheria per la casa in buono stato. Sarà allestita un’area dove poter lasciare un massimo di 15 articoli delle categorie sopra indicate e ricevere in cambio altrettanti buoni per scegliere nuovi articoli dall’area scambio. Gli oggetti inseriti nell’area scambio non saranno valutati in base a valore economico, lo scambio sarà solo numerico.