Albenga, sostegno all’Airc con dolcezza: l’iniziativa di Mirko Mastromarino e Laura Bonelli

Una raccolta fondi in favore dell’Airc, grazie alla vendita di alcuni prodotti artigianali: è l’iniziativa promossa dalla gelateria Festival des Glaces di Albenga per la lotta contro il cancro. Dal 6 all’8 gennaio (compresi), sarà possibile acquistare alcuni prodotti appositamente preparati dal laboratorio artigianale della gelateria, come ad esempio la crema spalmabile Ruby di color rosa, adatta ad ingolosire panettone e pandoro, farcire croissant o semplicemente spalmare sul pane.

L’iniziativa è alla sua seconda edizione: “A distanza di un anno da un evento che mi ha sconvolto la vita, vale a dire la perdita di una persona a me molto cara a causa di un tumore, abbiamo deciso appoggiare, con questa iniziativa, la ricerca contro il cancro – spiega Mirco Mastromarino, titolare assieme a Laura Bonelli della nota gelateria di viale Italia–. Per questi tre giorni abbiamo creato prodotti specifici il cui ricavato sarà devoluto all'Airc”.

“Fra questi, c'è la crema spalmabile Ruby, favolosa e morbida cioccolata spalmabile color rosa composta da delicato cioccolato bianco e, appunto, Ruby. Sarà inoltre possibile scegliere altri prodotti creati nel nostro laboratorio artigianale. Con questa iniziativa vorremmo sensibilizzare le persone nei confronti della malattia e dell’importanza di sostenere la ricerca scientifica, aiutando l'Airc con dolcezza”, conclude Mastromarino.