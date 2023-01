Lotteria Italia, la dea bendata premia Savona e Albisola Superiore: venduti due biglietti da 20mila euro

20mila euro in arrivo a Savona e Albisola Superiore.

Due sono i fortunati vincitori del savonese che hanno acquistato i biglietti della Lotteria Italia e che questa notte hanno scoperto di essersi aggiudicati due dei 180 premi estratti della terza categoria.

Nessun premio di prima e seconda categoria quindi per la Liguria e la provincia di Savona, con il primo premio da 5 milioni che è stato vinto a Bologna, il secondo da 2,5 milioni a Roma, il terzo da 2 milioni di euro ancora nel Lazio a Fonte Nuova, il quarto da 1,5 milioni sempre nella Capitale e il quinto da 1 milione è andato a Parma. Per Roma e il Lazio si tratta di un bis rispetto all'edizione dello scorso anno quando a Roma finirono sempre due premi milionari, da 5 e 1,5 milioni di euro ed uno, da 2 milioni di euro, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

Oltre a Savona (lotto 189630) e Albisola (125358), in terza fascia in Liguria due biglietti da 20mila euro sono stati estratti a Genova, uno a Sanremo e La Spezia.