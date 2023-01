Meteo, domani (10 gennaio) avviso per vento di burrasca forte

Il vento sarà il protagonista meteorologico sulla Liguria nelle prossime ore. Arpal infatti ha emesso per la giornata di domani, martedì 10 gennaio, un avviso meteorologico per vento di burrasca forte dai quadranti settentrionali, che interesserà le zone che si affacciano sulla costa (A, B, C). Venti di burrasca sui versanti padani (D, E).

Lo scenario vede già per oggi, lunedì 9 gennaio, un aumento della ventilazione settentrionale in particolare sul centro Ponente; nella notte tra oggi e domani, martedì 10 gennaio, deciso ingresso di venti settentrionali sulle zone A, B, C. Una progressiva attenuazione della ventilazione è attesa a partire dal pomeriggio di domani.

Da segnalare anche le mareggiate previste per oggi sui capi esposti di Ponente (zona A) e sul Levante regionale (parte orientale della zona B e zona C), mentre domani saranno limitate alle prime ore della giornata e al Levante.

Ecco l’avviso meteorologico emesso oggi: oggi, lunedì 9 gennaio, venti in rinforzo da Nord, Nord-Ovest fino a 60-70km/h con rinforzi e raffiche fino a 90- 100km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli di AB; sulle restanti zone (CDE) venti 50-60 km/h con raffiche fino a 80-90km/h. Moto ondoso in aumento per onda da Sud-Ovest in allungamento fino a 9-10s la sera; mareggiate su C, parte orientale di B e sui capi esposti di A.

Domani, martedì 10 gennaio, nella notte deciso ingresso di venti da Nord 70-80km/h su ABC, 60-70km/h su DE con rinforzi e raffiche oltre i 100km/h allo sbocco delle valli esposte e sui crinali; attenuazione dei venti dalle ore centrali. Calo del moto ondoso con mareggiate residue su C al mattino.

Mercoledì 11 gennaio nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.