Savona, si aggira in Piazza del Popolo insospettendo gli agenti: un uomo arrestato per spaccio

Nuovo arresto da parte della Polizia di Stato durante uno dei servizi di prevenzione e controllo del territorio messi in campo nello scorso fine settimana a Savona, in piazza del Popolo, meta pressoché quotidiana dell’attività di prevenzione delle Volanti.

In manette, nel pomeriggio dello scorso sabato 7 gennaio, è finito un uomo già noto alle Forze dell'Ordine per reati legati allo spaccio individuato dagli agenti in atteggiamenti sospetti. Ai controlli quest'ultimo è risultato in possesso di alcuni grammi di droga già suddivisa in involucri di cellophane.

L’accusa di cui dovrà rispondere l'uomo, fermato e quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è quella di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.