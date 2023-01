"Dalle spedizioni ai grandi personaggi del passato al mercato di oggi", una conferenza sulle primizie di Albenga

La Fondazione G. M. Oddi per la rassegna “Albenga Passato e Presente” propone sabato 14 gennaio la conferenza “Le primizie albenganesi: dalle spedizioni ai grandi personaggi del passato (Elisabetta II, J. F. Kennedy e N. Krusciov).... al mercato di oggi”.

La storia della ditta albenganese “Fossati” che dagli anni Trenta agli anni Sessanta del secolo scorso si era specializzata nella commercializzazione delle migliori primizie della piana, l'asparago violetto, il carciofo, la zucchina, il pomodoro.

Dopo un’accurata selezione, la Fossati provvedeva ad inviare il fior fiore della produzione locale ai più lussuosi alberghi d'Italia e della Costa Azzurra frequentati dai personaggi più in vista della società del tempo.

La Fossati raggiunse una tale fama da essere prescelta dai vari Ministeri Italiani per spedizioni diplomatiche a Capi di Stato stranieri passati alla storia, come la Regina d'Inghilterra, i Presidenti degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica e altri Paesi. A far rivivere quelle mitiche spedizioni l'erede della Ditta, Guido Fossati.

Interverrà alla conferenza il professor Giuseppe Rossi che parlerà dell'evoluzione delle spedizioni dal passato sino al mercato odierno. Coordina l'incontro Mario Moscardini. La conferenza ad ingresso gratuito, avrà inizio nella Sala San Carlo in via Roma 58 alle ore 17 e si concluderà con un rinfresco offerto dalla Fondazione G. M. Oddi.