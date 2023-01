Albenga cerca sponsor per il calendario eventi: bando riaperto

È stato ripubblicato nei giorni scorsi il bando per la ricerca di sponsor per il calendario eventi del comune di Albenga.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: "L’idea di promuovere la collaborazione pubblico privato per realizzare un calendario di eventi, diviso nelle quattro stagioni, ancora più ricco, è partita lo scorso anno. Numerose sono state le adesioni da parte di imprenditori locali e attività economiche del territorio che hanno dimostrato di credere in Albenga e nell'amministrazione comunale, investendo ben 100 mila euro in sponsorizzazioni".

"L’idea vincente ci ha permesso di realizzare manifestazioni storiche e consolidate come Dritti all’isola, Fior d’Albenga, Palio, Emys Award, Albenga Dreams, ma anche nuove come il Cross Country Campochiesa, Albenga Racconta, La musica che gira in centro, Rally storico dei Monti Savonesi, Fiera di San Martino, il Cinema sotto le stelle nelle Frazioni e Albenga s’illumina d’immenso e molto altro", conclude Passino.

Il bando, pubblicato sul sito del comune (CLICCA QUI) rimarrà aperto tutto l'anno e, in base alla stagione degli eventi che ognuno vorrà sponsorizzare, vi sarà un termine temporale entro il quale manifestarsi. Sarà possibile partecipare per sostenere gli eventi della primavera ingauna fino al 1 marzo 2023.

Aggiunge l’assessore agli eventi Marta Gaia: "Anche quest’anno gli eventi che come Amministrazione intendiamo realizzare sono molti e stiamo lavorando per offrire ai nostri concittadini, ai turisti e ai visitatori tante opportunità per vivere il nostro territorio a 360°. Investire nei diversi settori che stiamo sviluppando (cultura, enogastronomia outdoor, intrattenimento, con iniziative alle quali saranno presenti grandi nomi del panorama sportivo mondiale, cantanti e autori di fama nazionale e non) significa offrire nuove opportunità per la nostra città e sono felice che gli operatori economici abbiano compreso questo spirito e deciso di investire in Albenga. Insieme abbiamo fatto molto e continueremo a lavorare in piena sinergia per sviluppare tutte le incredibili potenzialità della nostra città".

Il comune ricorda che le aziende che volessero sostenere le attività e gli eventi (per la stagione estate-autunno-inverno) e veicolare la propria immagine sui canali comunali possono presentare le proprie proposte di sponsorizzazione attraverso modulo scaricabile al LINK.

Il modulo dovrà essere invitato all’ufficio protocollo: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it così come descritto nell’avviso pubblico. Per info contattare l’Ufficio turismo 0182 562244/261 - email turismo@comune.albenga.sv.it.