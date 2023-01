Cairo, 4 giorni di musica con le canzoni di De André in filodiffusione per le vie del centro storico

Le canzoni di Fabrizio De Andrè: quattro giorni di musica nel centro storico, da mercoledì 11 a sabato 14 gennaio.

Questa l'iniziativa del comune di Cairo Montenotte per il ricordare il cantautore genovese, scomparso per un carcinoma polmonare l'11 gennaio 1999 alle ore 2.30 presso l'Istituto Nazionale dei tumori di Milano (un mese prima di compiere 59 anni).

Un'iniziativa già intrapresa in passato per celebrare un grande artista, indissolubilmente legato a Genova e alle sue peculiarità di città multiculturale, crocevia di genti spesso consumate dai vizi e dalle miserie umane, delle quali è stato cantore e, attraverso le sue parole raffinate e rivoluzionarie, compagno solidale di esistenza quotidiana.

Una sorta di preambolo in vista del concerto "Da via del Campo alla fiera della Maddalena", in programma sabato 14 gennaio alle ore ore 20.15 presso il teatro "Osvaldo Chebello" (LEGGI ARTICOLO).