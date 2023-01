Commercio, proposta di legge si Veronica Russo (FdI): “Riconoscimento e giusta valorizzazione dei mercati storici liguri”

Valorizzare il contributo allo sviluppo economico e turistico offerto dai mercati storici, caratterizzati da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo, al commercio di prodotti enogastronomici ed artigianali tipici del territorio, nonché alla collocazione in strutture architettoniche di particolare interesse come i centri storici. È l'obiettivo della proposta di legge presentata in Consiglio regionale da Veronica Russo di Fratelli d'Italia.

“I mercati di valenza storica, così come le botteghe storiche, contribuiscono in maniera significativa a definire l’identità di un territorio e conservare le sue tradizioni, rappresentando quindi un patrimonio prezioso da salvaguardare e tutelare”, afferma la consigliera.

La proposta di legge individua tre tipologie: mercati a valenza storica esistenti da almeno 50 anni, mercati a valenza storica di tradizione da almeno 100 anni e mercati di particolare pregio che svolgono l’attività mercatale da almeno 30 anni.

“Il primo passo – aggiunge Veronica Russo - sarà il censimento dei mercati storici al quale dovranno provvedere i Comuni che potranno iscrivere quelli che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione. Un secondo passo sarà quello di creare un 'Sistema Mercati Storici' attraverso un progetto, coordinato da Regione Liguria con il coinvolgimento di enti, istituzioni ed associazioni di categoria, che sviluppi percorsi enogastronomici, artigianali e storico-culturali e che preveda azioni mirate di marketing al fine di promuovere il turismo sul territorio”.