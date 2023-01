Quiliano, in arrivo un nuovo bando per la gestione del Parco di San Pietro in Carpignano

Prevista nelle prossime settimane la pubblicazione del nuovo Bando pubblico per l’affidamento in concessione della gestione del Parco di San Pietro in Carpignano. A seguito delle nuove linee di indirizzo, approvate all’unanimità dal Consiglio Comunale di Quiliano nella seduta del 27 dicembre 2022, gli uffici comunali stanno completando gli atti tecnici per l’avvio della nuova gara.

“A seguito del preannuncio di chiusura e di risoluzione del rapporto contrattuale da parte del concessionario uscente, formalizzato il 1° novembre scorso, e operativo dal 31 dicembre 2022 - dichiarano l’assessore ai lavori pubblici Silvio Pirotto e l’assessore al turismo Cinzia Pennestri - ci siamo immediatamente attivati per sviluppare le nuove linee progettuali per l’affidamento in gestione del parco, da sottoporre al Consiglio. Gli indirizzi precedenti risalivano infatti al 2011, ed erano stati attuati con una concessione originariamente valevole fino al 2026. L’interruzione anticipata del precedente concessionario, compiuta per scelte autonome, di cui questa Amministrazione è estranea, ha comportato la necessità di intervenire prontamente. I nuovi indirizzi sono stati sviluppati con il supporto del Segretario Generale, assieme ai responsabili dell’Ufficio Lavori Pubblici Ambiente, Gare e Contratti, e la collaborazione dei gruppi consiliare, ottenendo il pieno consenso di tutto il Consiglio Comunale”.

La nuova concessione avrà una durata di dieci anni. Il Parco potrà essere affidato in gestione a società private, singole o in raggruppamento temporaneo. Si prevede uno sviluppo gestionale improntato alla valorizzazione dei servizi e attrezzature a favore della comunità quilianese e dei nuovi flussi turistici di entroterra, come pure la promozione del territorio e delle sue tipicità. Si prevede una rimodulazione dell’utilizzo dei locali del Ristoro Camilia, sulla base delle tipologie di offerta delle attività ricettive dei Comuni turistici di entroterra. In particolare si potranno organizzare anche eventi di degustazione vini, workshop tematici su preparazioni tipiche o innovative, degustazioni guidate, mediante strumenti esperienziali correlati alla valorizzazione e promozione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico espresso dalle piccole e medie imprese di Quiliano e dei territori circostanti.

Inoltre sarà possibile utilizzare il nuovo palcoscenico di proprietà comunale, allestito durante il periodo primaverile/estivo, per l’organizzazione di eventi, spettacoli, concerti, teatro, sfruttando in tal modo la posizione estremamente strategica della vicinanza al casello autostradale A10. Il nuovo bando di gara verrà pubblicato sul sito internet istituzionale della Città di Quiliano.