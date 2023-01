Coldiretti, il mercato Campagna Amica di Albissola marina cambia location

Anno nuovo, location nuova. Un 2023 che inizia con un cambiamento importante per il mercato di Campagna Amica di Albissola Marina, che da sabato 7 gennaio ha spostato la propria sede in piazza Lam, nell’area adiacente a piazza Vittorio Veneto, vicina sia al centro che al lungo mare. Un’area di pregio, in cui la qualità e la genuinità dei prodotti del territorio – unica costante e storico punto di forza di Coldiretti e Campagna Amica – potrà godere di una posizione di grande visibilità e, a sua volta, offrire a cittadini e turisti una produzione buona, sana e certificata.

“Un nuovo inizio che profuma di cambiamenti, ma anche di qualità – commentano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, Presidente e Direttore di Coldiretti Savona – quella stessa qualità che è alla base di un’alimentazione sana e, soprattutto, frutto dell’opera di imprenditori agricoli del territorio. Scegliendo i prodotti Campagna Amica la tavola degli italiani acquista un altro sapore, tutela la salute dei suoi commensali, collabora alla realizzazione di uno stile di vita sano e aiuta il territorio, valore aggiunto della nostra comunità e oggi più che mai in difficoltà a causa della crisi, dei conseguenti rincari e del cambiamento climatico”.