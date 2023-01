Pnrr, il sindaco di Carcare traccia un primo bilancio: "In un anno finanziamenti per un milione e 420 mila euro"

Il sindaco di Carcare Christian De Vecchi traccia un primo bilancio in merito alla partecipazione del comune valbormidese ai bandi di finanziamento ministeriali.

"Esattamente il 9 gennaio 2022, comunicavamo che il nostro comune stava lavorando per arrivare preparato agli appuntamenti ministeriali del Pnrr, a fondamento dei quali verranno assegnate delle risorse economiche per sviluppare la nostra comunità cittadina", spiega il primo cittadino.

"Nel corso dell’anno abbiamo partecipato a tutti i bandi a misura del nostro ente locale, prendendo in considerazione ogni settore del nostro comune. Nei prossimi anni proseguiremo su questa strada in previsioni di altri 'concorsi'".

"A distanza di un anno solare, siamo riusciti ad ottenere a vantaggio della comunità cittadina carcarese i seguenti finanziamenti: 1 milione euro per il restauro conservativo dell'asilo Mallarini (2022); 60 mila euro per l'informatizzazione degli uffici comunali (2022); 360 mila euro per la digitalizzazione delle strutture comunali (2023)".

Tali opere dovranno essere terminate entro il 2026, come stabilito dalle normative dei bandi Pnrr: "Siamo al lavoro per cantierare e mettere in opera questi progetti", conclude De Vecchi.