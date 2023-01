Zonta Club di Savona, due borse di studio offerte dalla famiglia Ragogna

Lo Zonta Club di Savona, insieme al Liceo Classico “Chiabrera” di Savona, organizza per sabato 14 gennaio alle h 11:30, presso la biblioteca del liceo Chiabrera, un evento durante il quale verranno consegnate due borse di studio a due studentesse meritevoli del liceo, generosamente offerte dalla famiglia Ragogna, e in particolare dalle figlie Gemma e Laura Ragogna in ricordo dei loro genitori.

Interverranno il dottor Domenico Buscaglia, dirigente scolastico del liceo Classico “Chiabrera”, l’avvocato Giovanni Battista Petrella, presidente del Consiglio di Istituto, la dottoressa Elisa Di Padova, vicesindaco del comune di Savona, Roberto Molinaro, vice presidente della Provincia di Savona, la dottoressa Elisa Zanelli, presidente Zonta Club Savona, la professoressa Rossella Risso, la signora Gemma Ragogna (si allega locandina dell’evento)

Zonta Club of Savona Area fa parte della Area 3 del Distretto 30, è stato fondato nel 1982 ed è membro di Zonta International, una organizzazione mondiale costituita l’8 novembre 1919 a Buffalo da donne che ricoprivano ruoli inconsueti per il tempo in cui vivevano, ovvero da professioniste e non solo madri e casalinghe, con lo scopo di migliorare lo status della donna nel mondo difendendone i diritti attraverso azioni di service e advocacy.

Oggi Zonta International è un’Organizzazione non Governativa ed è l’unico Club di Servizio ad avere Status consultivo permanente presso l’ONU a partire dalla sua istituzione: una realtà internazionale che supporta la causa delle donne nel mondo e firma protocolli di intesa per service internazionali; tutta l'attività di Zonta Club Savona è finalizzata a mettere in atto concretamente, anche sul territorio, gli obiettivi definiti a livello internazionale, dedicandosi alla creazione di Service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, sanitario, professionale, scolastico e culturale.

Il giorno 11 gennaio rappresenta per Zonta International una data molto importante in quanto è la giornata dedicata alla commemorazione di Amelia Earhart, famosa pilota e zontiana celebrata proprio attraverso la creazione di borse di studio rivolte a studentesse delle scuole superiori e dell’università, in quanto investire nell’istruzione, e riconoscere con premi e borse di studio studentesse fuori dal comune, è uno dei migliori modi per rappresentare Zonta e ricordare l’insegnamento di Amelia Earhart, ovvero essere donne sempre coraggiose, pronte ad agire.