Piana Crixia piange la farmacista Marina Delorenzi: "Un punto di riferimento per il paese"

Piana Crixia piange la scomparsa di Marina Delorenzi, originaria di Savona, titolare da circa 30 anni della farmacia Santa Chiara. Aveva preso il posto del dottor Giulio Lavagna. La drammatica notizia ha lasciato attonita nel dolore immenso l'intera comunità.

"L'amministrazione comunale e tutti i cittadini pianesi - commenta il sindaco Massimo Tappa - porgono le più sentite condoglianze al figlio Giacomo e tutta la famiglia per la scomparsa della nostra cara farmacista Marina, punto di riferimento per tutta la comunità in tutti questi anni di attività".

I funerali saranno celebrati domani alle ore 15 presso la parrocchia Nostra Signora della Neve alle Fornaci, a Savona. La santa messa in suffragio si terrà domenica alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Piana Crixia.