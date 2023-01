San Martino, è morto improvvisamente il direttore generale Salvatore Giuffrida

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa, con profondo dolore, che è mancato all'affetto dei suoi cari a causa di un improvviso malore il direttore generale Salvatore Giuffrida.

Tutta la direzione e i dipendenti del Policlinico si stringono attorno ai suoi familiari e insieme piangono la perdita del loro direttore generale.



Di Loano, aveva 59 anni. Ha iniziato alla ASL Finalese-Santa Corona come direttore del personale. Ha trascorso 15 anni a seguire in Telecom, come responsabile dell’area territoriale e 14 anni a Liguria Digitale, come responsabile della Direzione Sanitaria, al fianco del Dg Enrico Castanini. È stato direttore del personale e direttore amministrativo della Asl2, prima di diventare direttore amministrativo del Policlinico San Martino. Era un velista agonista praticante (molto riconosciuto nell’ambiente) e appassionato di calcio (milanista).

IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE GIOVANNI TOTI

"Oggi è un giorno triste - scrive il presidente della Regione Giovanni Toti - La sanità ligure perde uno dei suoi pilastri e una delle sue migliori guide mentre tutti noi perdiamo una persona speciale, sempre disponibile e allegra, con una immensa dedizione verso l'ospedale che dirigeva. La morte improvvisa di Salvatore Giuffrida ci lascia sgomenti e addolorati. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze".

"Ci stringiamo intorno a tutta la comunità dell'ospedale San Martino - prosegue Toti - che Salvatore Giuffrida in questi anni di direzione ha guidato al meglio, con vento a favore e con vento contro, da vero velista quale era. A lui va la nostra più profonda gratitudine per quanto ha fatto per tutti noi. Ciao Salvatore, non ti dimenticheremo".



IL CORDOGLIO DEL VICEMINISTRO EDOARDO RIXI



"L’ospedale San Martino di Genova perde una guida preparata e competente. La scomparsa improvvisa di Salvatore Giuffrida impoverisce la sanità ligure. Alla famiglia e ai suoi collaboratori le più sincere condoglianze".

“La direzione e i dipendenti - commentano dall'Asl 2 - partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del loro ex direttore amministrativo, collega e amico. Ci ha lasciato una persona di grandi capacità e umanità, che ha diretto la Sanità Savonese con serietà, impegno e amore per la sua città e la sua Asl".

"Apprendiamo con sconcerto della scomparsa improvvisa del direttore generale dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova Salvatore Giuffrida. La sanità della Liguria perde un professionista, un interlocutore leale e una risorsa indispensabile per il comparto. La Uil Liguria è accanto alla famiglia, ai colleghi di lavoro, a tutto il personale del San Martino e alle istituzioni in questo momento di dolore e smarrimento", aggiunge Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria.

Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.